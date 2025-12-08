https://1prime.ru/20251208/chernyshov-865304304.html

Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медработникам

Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медработникам - 08.12.2025, ПРАЙМ

Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медработникам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медицинским и педагогическим работникам государственных и муниципальных... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T01:42+0300

2025-12-08T01:42+0300

2025-12-08T01:59+0300

экономика

общество

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865304304.jpg?1765148340

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медицинским и педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений. Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада ("13-я заработная плата") для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений", - сказано в документе. Согласно предложению, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. "Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан", - считает вице-спикер Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума