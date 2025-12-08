Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/ek-865323930.html
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов - 08.12.2025, ПРАЙМ
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов
Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:49+0300
2025-12-08T15:49+0300
экономика
финансы
мировая экономика
брюссель
украина
бельгия
фридрих мерц
ес
ек
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять окончательное решение, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо. "Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе, где цель состоит в том, чтобы принять окончательное решение и получить четкий результат для решения проблемы поддержки финансирования Украины в следующем году", - сказала она. В пятницу, 5 ноября в Брюсселе безрезультатно прошла встреча главы Еврокомиссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером в попытке убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных в этой стране российских государственных активов для финансирования Украины на ближайшие два года. Обсуждения начались и на техническом уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.
https://1prime.ru/20251207/proval-865302242.html
брюссель
украина
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, брюссель, украина, бельгия, фридрих мерц, ес, ек, евросовет
Экономика, Финансы, Мировая экономика, Брюссель, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, ЕК, Евросовет
15:49 08.12.2025
 
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов

ЕК продолжит убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять окончательное решение, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе, где цель состоит в том, чтобы принять окончательное решение и получить четкий результат для решения проблемы поддержки финансирования Украины в следующем году", - сказала она.
В пятницу, 5 ноября в Брюсселе безрезультатно прошла встреча главы Еврокомиссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером в попытке убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных в этой стране российских государственных активов для финансирования Украины на ближайшие два года.
Обсуждения начались и на техническом уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Журналист рассказал о провале стратегии ЕС по Украине
Вчера, 23:26
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаБрюссельУКРАИНАБЕЛЬГИЯФридрих МерцЕСЕКЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала