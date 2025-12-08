https://1prime.ru/20251208/ek-865323930.html

ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов

08.12.2025

БРЮССЕЛЬ, 8 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять окончательное решение, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо. "Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе, где цель состоит в том, чтобы принять окончательное решение и получить четкий результат для решения проблемы поддержки финансирования Украины в следующем году", - сказала она. В пятницу, 5 ноября в Брюсселе безрезультатно прошла встреча главы Еврокомиссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером в попытке убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных в этой стране российских государственных активов для финансирования Украины на ближайшие два года. Обсуждения начались и на техническом уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.

