ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей - 08.12.2025
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей
2025-12-08T18:17+0300
2025-12-08T18:17+0300
финансы
банки
игорь шувалов
вэб
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. "Буквально накануне Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) подписал постановление правительства по вашему поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
финансы, банки, игорь шувалов, вэб
Финансы, Банки, Игорь Шувалов, ВЭБ
18:17 08.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Логотип Внешэкономбанка
Логотип Внешэкономбанка - 08.12.2025
Логотип Внешэкономбанка. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
"Буквально накануне Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) подписал постановление правительства по вашему поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Мишустин оценил объемы промышленного экспорта
Финансы Банки Игорь Шувалов ВЭБ
 
 
Заголовок открываемого материала