ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей

2025-12-08T18:17+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. "Буквально накануне Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) подписал постановление правительства по вашему поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

