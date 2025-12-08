ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865333485.html
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. "Буквально накануне Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) подписал постановление правительства по вашему поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
