Путин рассказал об экономических достижениях в регионах

2025-12-08T18:28+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Экономические достижения у правительства и регионов есть, но нельзя забывать о приоритетах в экономической и социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обязательно не забывать про приоритеты. А основные, конечно, лежат в сфере экономики, с тем, чтобы решать и социальные вопросы на базе экономических наших достижений. Они есть. Я хочу поблагодарить, еще вернемся к этому позже на наших встречах перед Новым годом, они есть, правительство отработало ритмично этот год и регионы", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

