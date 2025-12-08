Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка - 08.12.2025
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T19:05+0300
2025-12-08T19:05+0300
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865333942_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_5805ca760fa0e33d7c712c626b47ef1e.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
рф
общество, рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
19:05 08.12.2025
 
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка

Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка вырастет до 1 млн руб

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Бизнес
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии
23 октября, 17:50
 
ОбществоРФВладимир Путин
 
 
