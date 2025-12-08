https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335147.html
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
