https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335433.html

Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 08.12.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании публикации итогов Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T19:14+0300

2025-12-08T19:14+0300

2025-12-08T19:14+0300

рынок

торги

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865335309_0:25:468:288_1920x0_80_0_0_f74fef7b1e8261077df5a59587263a51.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании публикации итогов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару опускался до 1,1625 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1643 доллара, курс доллара к иене рос до 155,94 иены со 155,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,2% - до 99,19 пункта. В среду будут опубликованы итоги декабрьского заседания ФРС США. Рынок закладывает понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. В то же время ситуация на рынке труда ослабевает, а инфляция по-прежнему остается выше целевого показателя в 2%. По словам аналитиков, это может стать препятствием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. "Эти факторы могут помешать дальнейшему снижению ставок", - цитирует агентство Рейтер экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).

https://1prime.ru/20251208/mishustin-865332298.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, мировая экономика