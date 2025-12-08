https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335433.html
Доллар дорожает к мировым валютам
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании публикации итогов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару опускался до 1,1625 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1643 доллара, курс доллара к иене рос до 155,94 иены со 155,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,2% - до 99,19 пункта. В среду будут опубликованы итоги декабрьского заседания ФРС США. Рынок закладывает понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. В то же время ситуация на рынке труда ослабевает, а инфляция по-прежнему остается выше целевого показателя в 2%. По словам аналитиков, это может стать препятствием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. "Эти факторы могут помешать дальнейшему снижению ставок", - цитирует агентство Рейтер экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
