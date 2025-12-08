Российский рынок акций закрылся снижением

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335599.html
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,23%, до 2 705,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1 155,96 пункта, долларовый РТС - на 1,75%, до 1 102,82 пункта.
