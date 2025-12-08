https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335599.html

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций закрылся снижением - 08.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T19:20+0300

2025-12-08T19:20+0300

2025-12-08T19:20+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6e91dbfcbe1a9e574cb9a3c540106e3f.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,23%, до 2 705,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1 155,96 пункта, долларовый РТС - на 1,75%, до 1 102,82 пункта.

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс