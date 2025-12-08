https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865335885.html

08.12.2025

Золото дешевеет в ожидании итогов заседания ФРС США

Стоимость золота снижается в понедельник вечером, рынки находятся в ожидании решений по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, рынки находятся в ожидании решений по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 36,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,84%, - до 4 207,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,61% - до 58,1 доллара за унцию. Инвесторы находятся в ожидании итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы в среду. Рынок закладывает понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Несмотря на снижение котировок драгоценного металла в понедельник, аналитики отмечают, что стоимость золота и серебра по-прежнему находятся на высоких уровнях. "И золото, и серебро находятся в очень сильной краткосрочной технической позиции... Цены не отклоняются слишком сильно от неизменного уровня в преддверии заседания ФРС во вторник и объявления процентной ставки в среду", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).

