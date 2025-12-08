Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865336669.html
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T19:56+0300
2025-12-08T19:56+0300
газ
россия
венгрия
турция
стамбул
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. "Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1. Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, а с США - об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
https://1prime.ru/20251208/makron-865336201.html
венгрия
турция
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, венгрия, турция, стамбул, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, в мире
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
19:56 08.12.2025
 
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа

Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию.
"Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1.
Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, а с США - об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
19:39
 
ГазРОССИЯВЕНГРИЯТУРЦИЯСтамбулВиктор ОрбанРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала