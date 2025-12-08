https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865336669.html
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T19:56+0300
2025-12-08T19:56+0300
2025-12-08T19:56+0300
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. "Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1. Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, а с США - об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа
Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию