Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа

Орбан договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа

БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что договорился с Турцией о гарантии транзита российского газа в Венгрию. "Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьёзное дело. Она может понадобиться", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал М1. Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, а с США - об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.

