Paramount намерен купить Warner Bros. Discovery

Paramount предложил купить Warner Bros. на $18 млрд дороже, чем Netflix
© AP Photo / Greg BakerЛоготип компании Warner Bros.
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее предложил стриминговый сервис Netflix, следует из обнародованного в понедельник заявления компании.
Paramount сообщил о запуске тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery по цене 30 долларов за акцию. В заявлении уточняется, что предложение распространяется на весь бизнес WBD, включая подразделение Global Networks, объединяющее телевизионные и развлекательные активы.
В холдинге заявили, что их предложение является "лучшей альтернативой" по сравнению с заявкой Netflix, отметив, что сделка конкурента "подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределённым результатом".
"Предложение Paramount на 18 миллиардов долларов превышает предложение Netflix. Рекомендация совета директоров WBD в пользу сделки с Netflix основана на иллюзорной оценке Global Networks, не подтверждённой фундаментальными показателями бизнеса", — говорится в заявлении.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет сделку в соответствии с антимонопольным законодательством. При этом ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что Белый дом относится к сделке с большим скептицизмом.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO, Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.