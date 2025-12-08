https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865336816.html

Paramount намерен купить Warner Bros. Discovery

Paramount намерен купить Warner Bros. Discovery - 08.12.2025, ПРАЙМ

Paramount намерен купить Warner Bros. Discovery

Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T19:57+0300

2025-12-08T19:57+0300

2025-12-08T19:57+0300

технологии

бизнес

сша

дональд трамп

netflix

hbo

cnbc

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_898f876a3dc63250a32a98f4ed5ab712.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее предложил стриминговый сервис Netflix, следует из обнародованного в понедельник заявления компании. Paramount сообщил о запуске тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery по цене 30 долларов за акцию. В заявлении уточняется, что предложение распространяется на весь бизнес WBD, включая подразделение Global Networks, объединяющее телевизионные и развлекательные активы. В холдинге заявили, что их предложение является "лучшей альтернативой" по сравнению с заявкой Netflix, отметив, что сделка конкурента "подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределённым результатом". "Предложение Paramount на 18 миллиардов долларов превышает предложение Netflix. Рекомендация совета директоров WBD в пользу сделки с Netflix основана на иллюзорной оценке Global Networks, не подтверждённой фундаментальными показателями бизнеса", — говорится в заявлении. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет сделку в соответствии с антимонопольным законодательством. При этом ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что Белый дом относится к сделке с большим скептицизмом. В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO. Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO, Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.

https://1prime.ru/20251104/lukas-864213564.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, дональд трамп, netflix, hbo, cnbc, мировая экономика