Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись разнонаправленно - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865337901.html
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
Биржи Европы закрылись разнонаправленно - 08.12.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник без четкой динамики, следует из данных торгов. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T20:55+0300
2025-12-08T20:55+0300
рынок
индексы
торги
европа
германия
dax
l'oreal
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник без четкой динамики, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,23% - до 9 645,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 108,43 пункта, немецкий DAX вырос на 0,07% - до 24 046,01 пункта. В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. В октябре объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний вырос на 1,8% в месячном выражении. В годовом выражении промышленное производство в Германии в октябре поднялось на 0,8%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции производителя косметики и парфюмерии L'Oreal снизились на 2% после того, как компания приобрела еще 10% акций консорциума Galderma Group AG у консорциума, возглавляемого EQT.
https://1prime.ru/20251208/ssha-865337223.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, германия, dax, l'oreal, мировая экономика
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, L'Oreal, Мировая экономика
20:55 08.12.2025
 
Биржи Европы закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник без четкой динамики

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник без четкой динамики, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,23% - до 9 645,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 108,43 пункта, немецкий DAX вырос на 0,07% - до 24 046,01 пункта.
В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. В октябре объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний вырос на 1,8% в месячном выражении. В годовом выражении промышленное производство в Германии в октябре поднялось на 0,8%.
Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции производителя косметики и парфюмерии L'Oreal снизились на 2% после того, как компания приобрела еще 10% акций консорциума Galderma Group AG у консорциума, возглавляемого EQT.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" компании в Ираке
20:14
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАГЕРМАНИЯDAXL'OrealМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала