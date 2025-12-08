https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865337901.html
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
2025-12-08T20:55+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник без четкой динамики, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,23% - до 9 645,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 108,43 пункта, немецкий DAX вырос на 0,07% - до 24 046,01 пункта. В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. В октябре объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний вырос на 1,8% в месячном выражении. В годовом выражении промышленное производство в Германии в октябре поднялось на 0,8%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции производителя косметики и парфюмерии L'Oreal снизились на 2% после того, как компания приобрела еще 10% акций консорциума Galderma Group AG у консорциума, возглавляемого EQT.
