Цены на газ в Европе снизились
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% в понедельник - до 322 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T21:36+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% в понедельник - до 322 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 326,3 доллара (-0,7%). Ценовой максимум составил 334,9 доллара (+1,9%), ценовой минимум - 321,4 доллара (-2,2%). Последние фьючерсы торговались по 321,5 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 328,5 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
