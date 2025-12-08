Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - 08.12.2025
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
газ
финансы
владимир путин
газпромбанк
мировая экономика
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 31 декабря 2025 года. Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2026 года.
газ, финансы, владимир путин, газпромбанк, мировая экономика
Газ, Финансы, Владимир Путин, Газпромбанк, Мировая экономика
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 31 декабря 2025 года.
Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2026 года.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Цены на газ в Европе снизились
