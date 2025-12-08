https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339155.html
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 31 декабря 2025 года. Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2026 года.
