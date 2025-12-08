https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339155.html

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T22:04+0300

2025-12-08T22:04+0300

2025-12-08T22:04+0300

газ

финансы

владимир путин

газпромбанк

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860859100_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_b57f49af57fc52511b15619ba8af6c6c.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 31 декабря 2025 года. Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2026 года.

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865338615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, финансы, владимир путин, газпромбанк, мировая экономика