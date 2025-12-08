https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339926.html

Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях

финансы

рф

владимир путин

центральные банки

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2026 года", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

рф

