Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339926.html
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях
Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:27+0300
2025-12-08T22:28+0300
финансы
рф
владимир путин
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2026 года", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://1prime.ru/20251208/mishustin-865332298.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, владимир путин, центральные банки
Финансы, РФ, Владимир Путин, центральные банки
22:27 08.12.2025 (обновлено: 22:28 08.12.2025)
 
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях

Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в иностранных компаниях

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2026 года", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Мишустин оценил динамику роста экономики России
17:52
 
ФинансыРФВладимир Путинцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала