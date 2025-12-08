https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340285.html
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК
2025-12-08T22:48+0300
2025-12-08T22:48+0300
2025-12-08T23:34+0300
россия
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в частности из сферы финансов и ТЭК, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2027 г.", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339926.html
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
россия, владимир путин, мировая экономика
РОССИЯ, Владимир Путин, Мировая экономика
