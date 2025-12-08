https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340285.html

Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК

Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T22:48+0300

2025-12-08T22:48+0300

2025-12-08T23:34+0300

россия

владимир путин

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в частности из сферы финансов и ТЭК, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2027 г.", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865339926.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, мировая экономика