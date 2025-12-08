Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:48+0300
2025-12-08T23:34+0300
россия
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в частности из сферы финансов и ТЭК, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2027 г.", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
22:48 08.12.2025 (обновлено: 23:34 08.12.2025)
 
Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки по ТЭК

Путин продлил запрет для "недружественных" нерезидентов на сделки с долями в сфере ТЭК

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в частности из сферы финансов и ТЭК, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2027 г.", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Путин продлил запрет резидентам России покупать доли в зарубежных компаниях
