https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340419.html
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях - 08.12.2025, ПРАЙМ
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:52+0300
2025-12-08T22:52+0300
2025-12-08T22:52+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства. "Восьмого декабря 2025 года Минфин России информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - говорится в сообщении. Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 миллиардов юаней и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов Московской биржи. Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало на прошлой неделе во вторник. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
https://1prime.ru/20251208/kurs--865317463.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин рф, мировая экономика
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Мировая экономика
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства.
"Восьмого декабря 2025 года Минфин России
информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - говорится в сообщении.
Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 миллиардов юаней и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов Московской биржи.
Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало на прошлой неделе во вторник. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
Курс юаня против рубля на Мосбирже по инерции повышается в начале недели