Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340419.html
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях - 08.12.2025, ПРАЙМ
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях
Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:52+0300
2025-12-08T22:52+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства. "Восьмого декабря 2025 года Минфин России информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - говорится в сообщении. Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 миллиардов юаней и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов Московской биржи. Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало на прошлой неделе во вторник. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
https://1prime.ru/20251208/kurs--865317463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, минфин рф, мировая экономика
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Мировая экономика
22:52 08.12.2025
 
Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях

Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства.
"Восьмого декабря 2025 года Минфин России информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - говорится в сообщении.
Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 миллиардов юаней и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов Московской биржи.
Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало на прошлой неделе во вторник. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Курс юаня против рубля на Мосбирже по инерции повышается в начале недели
13:38
 
РынокФинансыРОССИЯМинфин РФМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала