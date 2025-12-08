https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340419.html

Минфин завершил расчеты по размещению дебютных ОФЗ в юанях

Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства.

2025-12-08T22:52+0300

рынок

финансы

россия

минфин рф

мировая экономика

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил расчеты по размещению дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, говорится в материалах министерства. "Восьмого декабря 2025 года Минфин России информирует о завершении расчетов по размещению дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, № 12156120V (с погашением в 2029 году) и № 12156121V (с погашением в 2033 году)", - говорится в сообщении. Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 миллиардов юаней и доступны для приобретения на вторичном рынке, в частности в валютном и рублевом сегментах торгов Московской биржи. Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало на прошлой неделе во вторник. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.

2025

