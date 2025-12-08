https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865341054.html
США продолжают работать над торговой сделкой с Индией, заявил Бессент
2025-12-08T23:31+0300
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. США по-прежнему продолжают работать над заключением торгового соглашения с Индией, заявил в понедельник глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы все еще работаем над торговой сделкой с ними", - сказал Бессент на совещании с участием президента Дональда Трампа, посвященном проблемам американских фермеров.
