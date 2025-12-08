https://1prime.ru/20251208/ekspert-865307462.html

Эксперт оценил попытки Европы расширить конфликт на Турцию

Эксперт оценил попытки Европы расширить конфликт на Турцию

АНКАРА, 8 дек – ПРАЙМ. Европа пытается расширить украинский конфликт на Турцию, проявляя политическую слепоту, что может обернуться тяжелыми последствиями для всего мира, изложил свою оценку РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Гёкхун Гёчмен. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в европейских столицах идет целенаправленная подготовка к вооружённому столкновению с Россией, которое там считают неизбежным. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, заявил в свою очередь проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. По словам Гёчмена, европейская стратегия не ограничивается украинским направлением. Он отметил, что события, затрагивающие Черное море и Африку, вписываются в ту же линию эскалации. "Обстрел судов, связанных с Россией, в турецкой зоне поиска и спасания и на континентальном шельфе, а также обстрел турецкого судна у берегов Сенегала свидетельствуют: Европа стремится распространить войну на Турцию", - заявил собеседник агентства. Эксперт добавил, что попытки вовлечь Анкару — страну, которая с начала кризиса принимала переговоры и сыграла важную роль в зерновой сделке, — демонстрируют степень европейской зашоренности. Гёчмен также обратил внимание на заявления и решения ряда западных структур и государств: предложение председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о "превентивном ударе" по России, долгосрочный план перевооружения Германии на 500 миллиардов евро и намерение Польши увеличить оборонный бюджет на 40% в 2025 году. По его мнению, всё это — признаки углубляющейся конфронтации. "Европейские страны готовы предпочесть масштабную войну трудному, но реалистичному соглашению. Стратегия нанесения России "стратегического поражения" может выглядеть заманчивой в теории, однако цена, которую придется заплатить, станет болезненной для всего человечества", - резюмировал Гёчмен. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас. Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.

2025

