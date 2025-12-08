Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, где будет востребован механизм сверхурочной работы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/ekspert-865318304.html
Эксперт рассказал, где будет востребован механизм сверхурочной работы
Эксперт рассказал, где будет востребован механизм сверхурочной работы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где будет востребован механизм сверхурочной работы
Механизм сверхурочной работы будет активно востребован в промышленности, сельском хозяйстве, а также в торговле, общепите, гостиничном бизнесе, такое мнение... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T14:08+0300
2025-12-08T14:08+0300
экономика
бизнес
россия
рф
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/56/833175654_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4893d70abaf8aa28a5db292c8952f084.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Механизм сверхурочной работы будет активно востребован в промышленности, сельском хозяйстве, а также в торговле, общепите, гостиничном бизнесе, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Еремкин. Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, направленные на повышение гибкости трудовых отношений на фоне дефицита кадров на рынке труда в стране. Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, вдвое - до 240 часов. По словам Еремкина, интерес отдельных работодателей к новым правилам будет высоким, поскольку позволит привлечь к сверхурочной работе значительные трудовые ресурсы. "Механизм сверхурочной работы будет более активно использоваться в промышленности, где наблюдается рост при остром дефиците квалифицированных кадров. Кроме того, дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, где наблюдаются сезонные пиковые нагрузки, поэтому переработки могут быть особенно востребованы. Также в некоторой мере интерес со стороны работодателей может возникнуть в секторе услуг (торговля, общепит, гостиничный бизнес), поскольку наблюдается нехватка персонала при высокой текучке и неравномерной нагрузке на работников", - сказал эксперт. Оценивая инициативу властей с позиции работника, он подчеркнул, что важно соблюсти принцип добровольности. "На таких условиях спрос со стороны работников на дополнительную работу может оказаться довольно высоким, особенно если зарплата является единственным источником дохода... Рост доходов отдельных категорий работников вполне возможен, поскольку добровольная сверхурочная работа повысит заработную плату", - добавил эксперт. Вместе с тем он отметил, что значительного влияния данной меры на снижение напряженности на рынке труда ожидать не стоит, поскольку причина структурного дефицита кадров кроется в демографических и миграционных проблемах. В свою очередь руководитель магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко указала на необходимость технического и технологического перевооружения промышленности страны. "Здесь нужны комплексные меры: и подготовка специалистов нового уровня, и технологическое обновление предприятий. Что касается повышения зарплат, нет определенной статистики, насколько работодатели добросовестно оплачивают переработки. В целом вопрос в том, что если сотрудники понимают: задержаться на работе, получая неплохую зарплату, - это нормально, то они могут пойти навстречу работодателю, поработать в выходной или задержаться", - пояснила она.
https://1prime.ru/20251208/rabota-865310953.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/56/833175654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e41123c4f1bad6a980105fe3dcb33b58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14:08 08.12.2025
 
Эксперт рассказал, где будет востребован механизм сверхурочной работы

Еремкин: механизм сверхурочной работы будет востребован в промышленности и АПК

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Компьютеры в офисе. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Механизм сверхурочной работы будет активно востребован в промышленности, сельском хозяйстве, а также в торговле, общепите, гостиничном бизнесе, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Еремкин.
Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, направленные на повышение гибкости трудовых отношений на фоне дефицита кадров на рынке труда в стране. Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, вдвое - до 240 часов.
По словам Еремкина, интерес отдельных работодателей к новым правилам будет высоким, поскольку позволит привлечь к сверхурочной работе значительные трудовые ресурсы.
"Механизм сверхурочной работы будет более активно использоваться в промышленности, где наблюдается рост при остром дефиците квалифицированных кадров. Кроме того, дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, где наблюдаются сезонные пиковые нагрузки, поэтому переработки могут быть особенно востребованы. Также в некоторой мере интерес со стороны работодателей может возникнуть в секторе услуг (торговля, общепит, гостиничный бизнес), поскольку наблюдается нехватка персонала при высокой текучке и неравномерной нагрузке на работников", - сказал эксперт.
Оценивая инициативу властей с позиции работника, он подчеркнул, что важно соблюсти принцип добровольности. "На таких условиях спрос со стороны работников на дополнительную работу может оказаться довольно высоким, особенно если зарплата является единственным источником дохода... Рост доходов отдельных категорий работников вполне возможен, поскольку добровольная сверхурочная работа повысит заработную плату", - добавил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что значительного влияния данной меры на снижение напряженности на рынке труда ожидать не стоит, поскольку причина структурного дефицита кадров кроется в демографических и миграционных проблемах.
В свою очередь руководитель магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко указала на необходимость технического и технологического перевооружения промышленности страны.
"Здесь нужны комплексные меры: и подготовка специалистов нового уровня, и технологическое обновление предприятий. Что касается повышения зарплат, нет определенной статистики, насколько работодатели добросовестно оплачивают переработки. В целом вопрос в том, что если сотрудники понимают: задержаться на работе, получая неплохую зарплату, - это нормально, то они могут пойти навстречу работодателю, поработать в выходной или задержаться", - пояснила она.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В России предложили увеличить лимиты сверхурочной работы
09:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала