Опрос показал, сколько компаний в ФРГ объявили о банкротстве в этом году

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 24 тысячи компаний в Германии объявили о банкротстве в этом году, что стало максимальным показателем за последние более чем десять лет, следует из результатов исследования кредитной компании Creditreform. Итоги исследования страховой компании Allianz Trade 4 декабря показали, что около 2,5 тысяч новых банкротств в розничной торговле зарегистрировано в ФРГ в период с августа 2024 года по август 2025 годов, что стало самым высоким показателем с октября 2016 года. "В 2025 году число несостоятельных предприятий в Германии достигло самого высокого уровня за более чем десять лет. В течение этого года 23,9 тысячи компаний были вынуждены объявить о своем банкротстве, что на 8,3% больше, чем в прошлом году (22 070 случаев банкротства)", - говорится в материале на сайте Creditreform. Как следует из результатов исследования, большая часть банкротств - 19,5 тысячи случаев или 81,6% - пришлись на малые предприятия с числом занятых до десяти человек. Среди крупных предприятий с более чем 250 сотрудниками было зарегистрировано в этом году 140 банкротств, что, по оценке исследователей, говорит об умеренном росте. По словам руководителя отдела экономических исследований Патрика-Людвига Ханцша, многие немецкие компании обременены большими долгами, с трудом получают новые кредиты и сталкиваются с такими структурными проблемами, как высокие цены на электроэнергию и бюрократические барьеры. "Под огромным давлением оказывается, прежде всего, средний бизнес, многие предприятия терпят крах", - сказал Ханцш. Исследователи также указали на значительный рост банкротств среди физических лиц в Германии. "В 2025 году число частных банкротств выросло еще на 6,5%: примерно до 76,3 тысячи случаев, что является самым высоким показателем с 2016 года", - отмечается в материале компании. В качестве главной причины Creditreform называет высокую задолженность среди населения. "Высокая стоимость жизни, сокращение рабочих мест и рост безработицы доводят многие семьи до предела", - заключил Ханцш. Исследование проводилось в период с 2019 по 2025 годы. Федеральное статистическое бюро (Destatis) Германии 11 августа сообщило о росте банкротств в стране. Особенно много заявлений о банкротстве поступают в транспортном и складском секторах. За ними следуют строительный сектор и гостиничный бизнес.
