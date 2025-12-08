https://1prime.ru/20251208/evrokhim-865326256.html
В "Еврохиме" рассказали о мерах по иску к итальянской Tecnimont
В "Еврохиме" рассказали о мерах по иску к итальянской Tecnimont - 08.12.2025, ПРАЙМ
В "Еврохиме" рассказали о мерах по иску к итальянской Tecnimont
Обеспечительные меры арбитражного суда по иску дочерней структуры "Еврохима", "Еврохим Северо-Запад-2", к итальянской инжиниринговой Tecnimont, принадлежащей... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T16:27+0300
2025-12-08T16:27+0300
2025-12-08T16:27+0300
бизнес
россия
москва
ленинградская область
санкт-петербург
еврохим
https://cdnn.1prime.ru/img/82811/60/828116029_64:0:844:439_1920x0_80_0_0_77f231f4ad7b7f5a33a4648beff42c7b.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обеспечительные меры арбитражного суда по иску дочерней структуры "Еврохима", "Еврохим Северо-Запад-2", к итальянской инжиниринговой Tecnimont, принадлежащей группе Maire S.p.A., позволяют пресечь риски вывода ликвидных активов из России, заявили РИА Новости в компании. В начале декабря арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", запретил Tecnimont исполнять договор уступки прав требования на сумму свыше 66 миллиардов рублей от 8 октября 2025 года. "Решение арбитражного суда Москвы имеет большое значение для процесса. Принятые обеспечительные меры позволяют пресечь риски вывода подрядчиками ликвидных активов из России – в нарушение действующего законодательства и ограничительных мер в отношении недружественных государств, введённых указами президента Российской Федерации", - говорится в сообщении "Еврохим Северо-Запад-2." ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения. В настоящее время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает заявления "Еврохим Северо-Запад-2" о запрете Tecnimont и "МТ Руссия" вести разбирательства за рубежом. Кроме того, "дочка" "Еврохима" подала в тот же суд иск к Maire S.p.A. на сумму около 203 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20251208/sud--865318486.html
москва
ленинградская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82811/60/828116029_161:0:746:439_1920x0_80_0_0_7a7893348902a5b606a156fecb4fa4b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, ленинградская область, санкт-петербург, еврохим
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Еврохим
В "Еврохиме" рассказали о мерах по иску к итальянской Tecnimont
"Еврохим": меры по иску к Tecnimont пресекут риски вывода активов из России
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обеспечительные меры арбитражного суда по иску дочерней структуры "Еврохима", "Еврохим Северо-Запад-2", к итальянской инжиниринговой Tecnimont, принадлежащей группе Maire S.p.A., позволяют пресечь риски вывода ликвидных активов из России, заявили РИА Новости в компании.
В начале декабря арбитражный суд Москвы
по заявлению ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима
", запретил Tecnimont исполнять договор уступки прав требования на сумму свыше 66 миллиардов рублей от 8 октября 2025 года.
"Решение арбитражного суда Москвы имеет большое значение для процесса. Принятые обеспечительные меры позволяют пресечь риски вывода подрядчиками ликвидных активов из России – в нарушение действующего законодательства и ограничительных мер в отношении недружественных государств, введённых указами президента Российской Федерации", - говорится в сообщении "Еврохим Северо-Запад-2."
ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области
завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут.
Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.
В настоящее время арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области рассматривает заявления "Еврохим Северо-Запад-2" о запрете Tecnimont и "МТ Руссия" вести разбирательства за рубежом. Кроме того, "дочка" "Еврохима" подала в тот же суд иск к Maire S.p.A. на сумму около 203 миллиардов рублей.
Суд вновь рассмотрит иск АСВ к экс-главе банка "Югра"