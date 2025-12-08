https://1prime.ru/20251208/evrokhim-865326256.html

В "Еврохиме" рассказали о мерах по иску к итальянской Tecnimont

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обеспечительные меры арбитражного суда по иску дочерней структуры "Еврохима", "Еврохим Северо-Запад-2", к итальянской инжиниринговой Tecnimont, принадлежащей группе Maire S.p.A., позволяют пресечь риски вывода ликвидных активов из России, заявили РИА Новости в компании. В начале декабря арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", запретил Tecnimont исполнять договор уступки прав требования на сумму свыше 66 миллиардов рублей от 8 октября 2025 года. "Решение арбитражного суда Москвы имеет большое значение для процесса. Принятые обеспечительные меры позволяют пресечь риски вывода подрядчиками ликвидных активов из России – в нарушение действующего законодательства и ограничительных мер в отношении недружественных государств, введённых указами президента Российской Федерации", - говорится в сообщении "Еврохим Северо-Запад-2." ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения. В настоящее время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает заявления "Еврохим Северо-Запад-2" о запрете Tecnimont и "МТ Руссия" вести разбирательства за рубежом. Кроме того, "дочка" "Еврохима" подала в тот же суд иск к Maire S.p.A. на сумму около 203 миллиардов рублей.

