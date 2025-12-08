Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА - 08.12.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве. | 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала "КРКА" за неисполнение предписания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в рамках рассмотрения дела служба обязала компанию в течение месяца устранить нарушение антимонопольного законодательства и наложила на нее административный штраф. Но в предписанные сроки КРКА не установила "экономически обоснованные" цены на две из шести дозировок не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления "Ко-Дальнева". Уточняется, что общая сумма наложенных на организацию штрафов на данный момент составляет 1,05 миллиона рублей. "Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа нарушает антимонопольное законодательство и влечет за собой наложение штрафа в соответствии с КоАП РФ", - заключает служба.
11:34 08.12.2025
 
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА

ФАС оштрафовала КРКА на 1,05 миллиона рублей за неисполнение предписания

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве.
"ФАС оштрафовала "КРКА" за неисполнение предписания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в рамках рассмотрения дела служба обязала компанию в течение месяца устранить нарушение антимонопольного законодательства и наложила на нее административный штраф. Но в предписанные сроки КРКА не установила "экономически обоснованные" цены на две из шести дозировок не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления "Ко-Дальнева".
Уточняется, что общая сумма наложенных на организацию штрафов на данный момент составляет 1,05 миллиона рублей.
"Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа нарушает антимонопольное законодательство и влечет за собой наложение штрафа в соответствии с КоАП РФ", - заключает служба.
