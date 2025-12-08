https://1prime.ru/20251208/fas--865314608.html
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА - 08.12.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T11:34+0300
2025-12-08T11:34+0300
2025-12-08T11:34+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала "КРКА" за неисполнение предписания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в рамках рассмотрения дела служба обязала компанию в течение месяца устранить нарушение антимонопольного законодательства и наложила на нее административный штраф. Но в предписанные сроки КРКА не установила "экономически обоснованные" цены на две из шести дозировок не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления "Ко-Дальнева". Уточняется, что общая сумма наложенных на организацию штрафов на данный момент составляет 1,05 миллиона рублей. "Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа нарушает антимонопольное законодательство и влечет за собой наложение штрафа в соответствии с КоАП РФ", - заключает служба.
https://1prime.ru/20251203/fas--865159046.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА
ФАС оштрафовала КРКА на 1,05 миллиона рублей за неисполнение предписания
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили
в ведомстве.
"ФАС оштрафовала "КРКА" за неисполнение предписания", - говорится
в сообщении.
Отмечается, что ранее в рамках рассмотрения дела служба обязала компанию в течение месяца устранить нарушение антимонопольного законодательства и наложила на нее административный штраф. Но в предписанные сроки КРКА не установила "экономически обоснованные" цены на две из шести дозировок не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления "Ко-Дальнева".
Уточняется, что общая сумма наложенных на организацию штрафов на данный момент составляет 1,05 миллиона рублей.
"Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа нарушает антимонопольное законодательство и влечет за собой наложение штрафа в соответствии с КоАП РФ", - заключает служба.
ФАС согласовала цену на второй отечественный противоопухолевый дженерик