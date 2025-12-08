https://1prime.ru/20251208/fas--865314608.html

ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за неисполнение предписания, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала "КРКА" за неисполнение предписания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в рамках рассмотрения дела служба обязала компанию в течение месяца устранить нарушение антимонопольного законодательства и наложила на нее административный штраф. Но в предписанные сроки КРКА не установила "экономически обоснованные" цены на две из шести дозировок не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления "Ко-Дальнева". Уточняется, что общая сумма наложенных на организацию штрафов на данный момент составляет 1,05 миллиона рублей. "Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа нарушает антимонопольное законодательство и влечет за собой наложение штрафа в соответствии с КоАП РФ", - заключает служба.

