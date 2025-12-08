Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат
Приключенческий фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат, заработав 155 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T01:24+0300
2025-12-08T01:54+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Приключенческий фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат, заработав 155 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте снова оказался мультфильм "Зверополис 2", заработавший в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 154 миллиона рублей. На третью строчку опустился лидер прошлой недели - третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко. Киносборы за уикенд составили 140,8 миллиона рублей. Аниме "Человек-бензопила. Фильм: История Резе" стал в эти выходные четвертым: он заработал 104,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Пять ночей с Фредди 2", которая заработала в прокате в странах СНГ без РФ и Белоруссии 45 миллионов рублей.
01:24 08.12.2025 (обновлено: 01:54 08.12.2025)
 
Фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат

Фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат за уикенд, заработав 155 миллионов рублей

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Приключенческий фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат, заработав 155 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте снова оказался мультфильм "Зверополис 2", заработавший в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 154 миллиона рублей.
На третью строчку опустился лидер прошлой недели - третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко. Киносборы за уикенд составили 140,8 миллиона рублей.
Аниме "Человек-бензопила. Фильм: История Резе" стал в эти выходные четвертым: он заработал 104,5 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Пять ночей с Фредди 2", которая заработала в прокате в странах СНГ без РФ и Белоруссии 45 миллионов рублей.
 
Заголовок открываемого материала