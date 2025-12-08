Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростовской области задержали агента украинских спецслужб после поджога
В Ростовской области задержали агента украинских спецслужб после поджога
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения., подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. "По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи", - добавили в ведомстве.
технологии, россия, общество , ростовская область, украина, фсб, telegram, сбу
Происшествия, Технологии, РОССИЯ, Общество , Ростовская область, УКРАИНА, ФСБ, Telegram, СБУ
10:04 08.12.2025
 
В Ростовской области задержали агента украинских спецслужб после поджога

ФСБ задержала украинского агента агента после поджога термошкафа вышки

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения., подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияТехнологииРОССИЯОбществоРостовская областьУКРАИНАФСБTelegramСБУ
 
 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
