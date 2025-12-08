https://1prime.ru/20251208/gazprom-865319762.html
В Госдуме оценили перспективы поставок газа в Казахстан
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. "Газпром" по прогнозам может поставить в Казахстан в 2028 году 12 миллиардов кубометров газа, это втрое больше показателя прошлого года – 3,8 миллиарда кубометров, такой прогноз дается в пресс-релизе комитета Государственной Думы по энергетике. "Потенциал сотрудничества велик, если в 2024 году объем поставок (газа "Газпромом" – ред.) составлял 3,8 миллиарда кубометров в год, то в 2028 году, по прогнозам, он может вырасти до 12 миллиардов кубометров", – говорится в сообщении. Отмечается, что "Газпром" участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана, поставки газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана. "В октябре 2025 года "Газпром" и Республика Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, и этот проект может сыграть существенную роль в переориентации российского экспорта трубопроводного газа", – отмечается также в пресс-релизе.
