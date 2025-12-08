Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокурор США пообещала опубликовать материалы по делу Эпштейна в срок - 08.12.2025, ПРАЙМ
Генпрокурор США пообещала опубликовать материалы по делу Эпштейна в срок
2025-12-08T03:40+0300
2025-12-08T03:42+0300
общество
экономика
финансы
сша
нью-йорк
дональд трамп
джон кеннеди
конгресс сша
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865304838.jpg?1765154569
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна будут обнародованы в срок, который был установлен конгрессом США. Бонди заявила в конце ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствующий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же день стало известно, что Трамп подписал законопроект. Таким образом, документы должны быть обнародованы не позднее 20 декабря. "Мы соблюдаем установленный конгрессом срок, и, как вы видели, судья во Флориде рассекретил остальную часть документов, так что мы также работаем над тем, чтобы и их предоставить", - сказала Бонди журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
сша
нью-йорк
общество , финансы, сша, нью-йорк, дональд трамп, джон кеннеди, конгресс сша, fox news
Общество , Экономика, Финансы, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Джон Кеннеди, Конгресс США, Fox News
03:40 08.12.2025 (обновлено: 03:42 08.12.2025)
 
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна будут обнародованы в срок, который был установлен конгрессом США.
Бонди заявила в конце ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствующий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же день стало известно, что Трамп подписал законопроект. Таким образом, документы должны быть обнародованы не позднее 20 декабря.
"Мы соблюдаем установленный конгрессом срок, и, как вы видели, судья во Флориде рассекретил остальную часть документов, так что мы также работаем над тем, чтобы и их предоставить", - сказала Бонди журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
 
ЭкономикаОбществоФинансыСШАНью-ЙоркДональд ТрампДжон КеннедиКонгресс СШАFox News
 
 
