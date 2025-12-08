Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией
На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией - 08.12.2025, ПРАЙМ
На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией
Немецкий план под названием OPLAN DEU, разработанный на случай военного конфликта с Россией, считается самым агрессивным проектом НАТО за последние десятилетия, | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Немецкий план под названием OPLAN DEU, разработанный на случай военного конфликта с Россией, считается самым агрессивным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по вопросам национальной безопасности The National Interest Брэндон Вайкерт. "OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. &lt;…&gt; Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны", — пишет Вайхерт.Обозреватель указал, что существующие силы бундесвера недостаточны для защиты от Москвы. Кроме того, значительная часть населения ФРГ выступает против милитаризации национальной экономики. Однако, по словам Вайкерта, лидеры европейских стран демонстрируют чрезмерную уверенность в потенциальной победе над Россией. "НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Вайхерт.В последние годы Россия наблюдает необычайно активные действия НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. В Москве не раз выражали озабоченность по поводу усиления сил альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом подчеркивая необходимость отказа Запада от милитаризации континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
15:16 08.12.2025
 
На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Немецкий план под названием OPLAN DEU, разработанный на случай военного конфликта с Россией, считается самым агрессивным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по вопросам национальной безопасности The National Interest Брэндон Вайкерт.
"OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны", — пишет Вайхерт.
Обозреватель указал, что существующие силы бундесвера недостаточны для защиты от Москвы. Кроме того, значительная часть населения ФРГ выступает против милитаризации национальной экономики. Однако, по словам Вайкерта, лидеры европейских стран демонстрируют чрезмерную уверенность в потенциальной победе над Россией.
"НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Вайхерт.
В последние годы Россия наблюдает необычайно активные действия НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. В Москве не раз выражали озабоченность по поводу усиления сил альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом подчеркивая необходимость отказа Запада от милитаризации континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
