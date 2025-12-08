https://1prime.ru/20251208/germaniya-865322002.html

На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией

На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией - 08.12.2025, ПРАЙМ

На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией

Немецкий план под названием OPLAN DEU, разработанный на случай военного конфликта с Россией, считается самым агрессивным проектом НАТО за последние десятилетия, | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T15:16+0300

2025-12-08T15:16+0300

2025-12-08T15:16+0300

европа

нато

the national interest

германия

москва

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Немецкий план под названием OPLAN DEU, разработанный на случай военного конфликта с Россией, считается самым агрессивным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по вопросам национальной безопасности The National Interest Брэндон Вайкерт. "OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны", — пишет Вайхерт.Обозреватель указал, что существующие силы бундесвера недостаточны для защиты от Москвы. Кроме того, значительная часть населения ФРГ выступает против милитаризации национальной экономики. Однако, по словам Вайкерта, лидеры европейских стран демонстрируют чрезмерную уверенность в потенциальной победе над Россией. "НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Вайхерт.В последние годы Россия наблюдает необычайно активные действия НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. В Москве не раз выражали озабоченность по поводу усиления сил альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом подчеркивая необходимость отказа Запада от милитаризации континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251208/udar-865316286.html

https://1prime.ru/20251208/finlyandiya-865258613.html

европа

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, нато, the national interest, германия, москва, мид рф