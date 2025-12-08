https://1prime.ru/20251208/germaniya-865329170.html
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:09+0300
2025-12-08T17:09+0300
2025-12-08T17:09+0300
россия
китай
дмитрий песков
эммануэль макрон
украина
йоханн вадефуль
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его пресс-служба. Целью визита Вадефуля является попытка убедить Пекин повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.Ранее министр Вадефуль отмечал, что в рамках мирного урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется смириться с "болезненными уступками" и организовать общенациональный референдум. Он также подчеркнул, что возможность прекращения огня на Украине сейчас представляется более реальной, чем когда-либо ранее. В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова к переговорам и продолжает придерживаться формата обсуждений в Анкоридже. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинские власти должны принять решение по началу переговоров, поскольку пространство для их самостоятельных действий сокращается в результате российского наступления.
https://1prime.ru/20251207/gaz-865298410.html
https://1prime.ru/20251208/germaniya-865322002.html
https://1prime.ru/20251208/sud--865321601.html
китай
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, эммануэль макрон, украина, йоханн вадефуль, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Йоханн Вадефуль, МОСКВА
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России
Глава МИД Германии Вадефуль призвал Китай повлиять на РФ из-за переговоров по Украине