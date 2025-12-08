Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/germaniya-865329170.html
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:09+0300
2025-12-08T17:09+0300
россия
китай
дмитрий песков
эммануэль макрон
украина
йоханн вадефуль
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его пресс-служба. Целью визита Вадефуля является попытка убедить Пекин повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.Ранее министр Вадефуль отмечал, что в рамках мирного урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется смириться с "болезненными уступками" и организовать общенациональный референдум. Он также подчеркнул, что возможность прекращения огня на Украине сейчас представляется более реальной, чем когда-либо ранее. В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова к переговорам и продолжает придерживаться формата обсуждений в Анкоридже. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинские власти должны принять решение по началу переговоров, поскольку пространство для их самостоятельных действий сокращается в результате российского наступления.
https://1prime.ru/20251207/gaz-865298410.html
https://1prime.ru/20251208/germaniya-865322002.html
https://1prime.ru/20251208/sud--865321601.html
китай
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, дмитрий песков, эммануэль макрон, украина, йоханн вадефуль, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Йоханн Вадефуль, МОСКВА
17:09 08.12.2025
 
Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России

Глава МИД Германии Вадефуль призвал Китай повлиять на РФ из-за переговоров по Украине

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Берлин, Германия. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его пресс-служба.
Целью визита Вадефуля является попытка убедить Пекин повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Газовое месторождение - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
В ФРГ посоветовали обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ
Вчера, 18:42

Визит Макрона в Китай не принес ожидаемых результатов, и по возвращении во Францию он пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину введением пошлин со стороны Европейского союза.

"Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
На Западе жестко высказались о немецком плане войны с Россией
15:16
Ранее министр Вадефуль отмечал, что в рамках мирного урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется смириться с "болезненными уступками" и организовать общенациональный референдум. Он также подчеркнул, что возможность прекращения огня на Украине сейчас представляется более реальной, чем когда-либо ранее.
В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова к переговорам и продолжает придерживаться формата обсуждений в Анкоридже.
Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинские власти должны принять решение по началу переговоров, поскольку пространство для их самостоятельных действий сокращается в результате российского наступления.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Суд запросил данные о сербе, требующем дивиденды с российских компаний
15:04
 
РОССИЯКИТАЙДмитрий ПесковЭммануэль МакронУКРАИНАЙоханн ВадефульМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала