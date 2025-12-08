https://1prime.ru/20251208/germaniya-865329170.html

Глава МИД Германии выдвинул дерзкое требование Китаю из-за России

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решил последовать примеру французского лидера Эммануэля Макрона и посетить Китай для переговоров, сообщает его пресс-служба. Целью визита Вадефуля является попытка убедить Пекин повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай…" — заявил Вадефуль.Ранее министр Вадефуль отмечал, что в рамках мирного урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется смириться с "болезненными уступками" и организовать общенациональный референдум. Он также подчеркнул, что возможность прекращения огня на Украине сейчас представляется более реальной, чем когда-либо ранее. В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова к переговорам и продолжает придерживаться формата обсуждений в Анкоридже. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинские власти должны принять решение по началу переговоров, поскольку пространство для их самостоятельных действий сокращается в результате российского наступления.

