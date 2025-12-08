Биржевые цены на газ в Европе слегка снижаются

https://1prime.ru/20251208/ice-865312876.html
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника символически, на 0,3%, снижаются по отношению к расчетной цене предыдущих торгов, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 326,3 доллара (-0,7%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 327,5 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 328,5 доллара за тысячу кубометров. В четверг показатель впервые с мая 2024 года опустился ниже 330 долларов за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
