Эксперты оценили экономический эффект от внедрения ИИ к 2030 году

Эксперты оценили экономический эффект от внедрения ИИ к 2030 году

2025-12-08T11:30+0300

экономика

технологии

яндекс

chatgpt

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта к 2030 году достигнет 7,9–12,8 триллиона рублей в год - в том числе за счет продуктовых инноваций и трансформации бизнес-моделей, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" и "Яндекса". "Ожидаемый экономический эффект от ИИ к 2030 году оценивается в 7,9–12,8 триллиона рублей в год, что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП. Эффект складывается не только из оптимизации затрат, но и из новой выручки за счет продуктовых инноваций и трансформации бизнес-моделей", - сказано в исследовании. Активнее других ИИ внедряют в таких отраслях, как IT и технологии, телеком и медиа, e-commerce, банкинг и страхование. В этих сферах, отмечают аналитики, ускоренному развитию способствуют развитая инфраструктура, высокая конкуренция и наличие внутренних компетенций. На сегодняшний день доля компаний, которые применяют ИИ хотя бы в одной функции, достигла 71%, что на 17 п.п. выше, чем в 2024 году. Больше всего его используют во внутренних коммуникациях, в маркетинге и продажах, а также в клиентском сервисе. Компании отмечают, что основным вкладом, который вносит ИИ, является не сокращение фонда оплаты труда, а рост выручки и маржинальности за счет персонализации, улучшения качества сервиса и ускорения вывода продуктов. Как сказано в исследовании, в масштабах страны достижение эффекта от ИИ возможно только при плотном взаимодействии образовательных организаций, государства и частных компаний. Образовательная система позволит сформировать у людей практические навыки и культуру осознанного взаимодействия с ИИ-моделями, бизнес выступит поставщиком и интегратором моделей, а государство обеспечит необходимую инфраструктуру. "В стране есть сопоставимые по качеству конкуренты крупнейшим LLM мира (включая DeepSeek и ChatGPT) — Alice AI (предыдущее поколение нейросети называлось YandexGPT), GigaChat, что подтверждает зрелость экосистемы и уровень локальной экспертизы. Одновременно развивается класс ИИ-агентов, расширяющий сценарии от простых вопросов и ответов к многошаговой автономной деятельности и интеграции с корпоративными системами", - также сказано в исследовании.

2025

Новости

