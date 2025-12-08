Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В JPMorgan рассказали, приведет ли развитие ИИ к сокращению рабочих мест
технологии, jpmorgan chase, fox news, openai
Экономика, Технологии, JPMorgan Chase, Fox News, OpenAI
16:37 08.12.2025
 
В JPMorgan рассказали, приведет ли развитие ИИ к сокращению рабочих мест

Глава JPMorgan: развитие ИИ не приведет к сокращению рабочих мест в 2026 году

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта не приведёт к значительному сокращению рабочих мест в 2026 году, заявил в понедельник генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.
"Я не думаю, что ИИ в следующем году просто невероятно сократит количество рабочих мест. И в целом ИИ принесёт человечеству огромную пользу - как когда-то тракторы, удобрения и вакцины: он будет спасать жизни", - сказал Даймон в интервью телеканалу Fox News.
Глава крупнейшего американского банка отметил, что искусственный интеллект нуждается в надлежащем государственном регулировании, что позволит минимизировать риски и одновременно стимулировать появление новых профессий.
"Конечно, его нужно должным образом регулировать. У ИИ есть недостатки, как и у самолётов, лекарств, автомобилей. Любые вещи могут использоваться плохими людьми. Так что, если предположить, что государство найдёт способ установить определённые ограничения для ИИ… он всё же будет сокращать рабочие места. Но это не означает, что у людей не будет других профессий", - добавил Даймон.
По его словам, в перспективе развитие ИИ также может привести к более раннему выходу людей на пенсию.
Ранее компания-разработчик ChatGPT - OpenAI - сообщила, что число еженедельных пользователей чат-бота достигло 800 миллионов. При этом количество пользователей корпоративной версии ChatGPT Enterprise за последний год увеличилось в восемь раз.
Согласно данным OpenAI, 75% опрошенных сотрудников заявили, что использование ИИ повысило либо скорость, либо качество их работы. Респонденты также отметили, что искусственный интеллект помогает им экономить от 40 до 60 минут в день, а активные пользователи - более 10 часов в неделю.
