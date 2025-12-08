Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году - 08.12.2025
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году
Инфляция в России в 2025 году будет около или ниже 6%, заявил президент России Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году будет около или ниже 6%, заявил президент России Владимир Путин. "Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
17:08 08.12.2025 (обновлено: 17:19 08.12.2025)
 
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году

Путин: инфляция в России в 2025 году будет около или ниже шести процентов

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году будет около или ниже 6%, заявил президент России Владимир Путин.
"Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Силуанов оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
3 декабря, 08:43
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала