Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году будет около или ниже 6%, заявил президент России Владимир Путин. "Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
