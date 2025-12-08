https://1prime.ru/20251208/inflyatsiya--865329053.html

Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году

Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году

2025-12-08T17:08+0300

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году будет около или ниже 6%, заявил президент России Владимир Путин. "Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

