https://1prime.ru/20251208/kuleba-865335749.html

СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт

СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт - 08.12.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявлял о своей готовности отправиться на фронт, был замечен на выступлении певца Monatik в... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T19:31+0300

2025-12-08T19:31+0300

2025-12-08T19:31+0300

украина

киев

дмитрий кулеба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865334637_0:459:992:1017_1920x0_80_0_0_9db0268473f12b7d731edf5aaea95441.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявлял о своей готовности отправиться на фронт, был замечен на выступлении певца Monatik в Киеве, об этом свидетельствуют видео, появившиеся в украинских социальных сетях. "Не идущий на фронт из-за "усталости" Кулеба с женой замечен в Киеве на концерте певца Monatik", — говорится в публикации.В воскресенье Дмитрий Кулеба выразил готовность отправиться на фронт, как сообщает издание "Страна.ua". Он пояснил, что до сих пор не пошел воевать добровольцем, так как исполнял обязанности министра иностранных дел и более двух лет "занимался войной". Однако, по его словам, он не собирается уклоняться от мобилизации в будущем. В последнее время Вооружённые силы Украины испытывают дефицит личного состава, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании граждан, подлежащих призыву, вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены ролики, на которых видно, как представители ТЦК забирают мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста всеми способами стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают офисы военкоматов, укрываются у себя дома и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что случаи злоупотребления полномочиями со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они прибегают к избиению людей, сбивают их транспортом и даже провоцируют дорожно-транспортные происшествия для поимки граждан.

https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865327823.html

https://1prime.ru/20251208/odessa-865329871.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, дмитрий кулеба