СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт - 08.12.2025
СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявлял о своей готовности отправиться на фронт, был замечен на выступлении певца Monatik в Киеве, об этом свидетельствуют видео, появившиеся в украинских социальных сетях. "Не идущий на фронт из-за "усталости" Кулеба с женой замечен в Киеве на концерте певца Monatik", — говорится в публикации.В воскресенье Дмитрий Кулеба выразил готовность отправиться на фронт, как сообщает издание "Страна.ua". Он пояснил, что до сих пор не пошел воевать добровольцем, так как исполнял обязанности министра иностранных дел и более двух лет "занимался войной". Однако, по его словам, он не собирается уклоняться от мобилизации в будущем. В последнее время Вооружённые силы Украины испытывают дефицит личного состава, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании граждан, подлежащих призыву, вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены ролики, на которых видно, как представители ТЦК забирают мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста всеми способами стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают офисы военкоматов, укрываются у себя дома и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что случаи злоупотребления полномочиями со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они прибегают к избиению людей, сбивают их транспортом и даже провоцируют дорожно-транспортные происшествия для поимки граждан.
украина, киев, дмитрий кулеба
УКРАИНА, Киев, Дмитрий Кулеба
19:31 08.12.2025
 
СМИ узнали, что сделал Кулеба после слов о готовности пойти на фронт

Заявившего о готовности воевать Кулебу заметили на концерте певца Monatik с женой

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявлял о своей готовности отправиться на фронт, был замечен на выступлении певца Monatik в Киеве, об этом свидетельствуют видео, появившиеся в украинских социальных сетях.
"Не идущий на фронт из-за "усталости" Кулеба с женой замечен в Киеве на концерте певца Monatik", — говорится в публикации.
В воскресенье Дмитрий Кулеба выразил готовность отправиться на фронт, как сообщает издание "Страна.ua". Он пояснил, что до сих пор не пошел воевать добровольцем, так как исполнял обязанности министра иностранных дел и более двух лет "занимался войной". Однако, по его словам, он не собирается уклоняться от мобилизации в будущем.
В последнее время Вооружённые силы Украины испытывают дефицит личного состава, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании граждан, подлежащих призыву, вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены ролики, на которых видно, как представители ТЦК забирают мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста всеми способами стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают офисы военкоматов, укрываются у себя дома и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что случаи злоупотребления полномочиями со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они прибегают к избиению людей, сбивают их транспортом и даже провоцируют дорожно-транспортные происшествия для поимки граждан.
