Курс юаня против рубля на Мосбирже по инерции повышается в начале недели

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели продолжает по инерции повышаться, корректируя сильное падение середины прошлой недели и развивая рост пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск рос на 5 копеек, до 10,83 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,79-10,88 рубля. В пятницу курс вырос на 8 копеек после суммарного падения за среду-четверг на 26 копеек. В среднесрочной перспективе есть риски продолжения тренда на укрепление рубля, полагает Денис Попов из банка ПСБ. В начале 2026 года этому может способствовать сезонное увеличение внешнеторгового профицита и остаточного влияния процессов, наблюдаемых в конце 2025 года (возврат капитала, позитивный вектор геополитических процессов, сохранение жесткой ДКП), что может временно снизить стоимость юаня в диапазон 10-10,5 рубля, допускает он. "Впрочем, считаем текущую крепость рубля временным явлением и ждем постепенного возврата котировок в следующем году в район 12-12,5 рубля, который представляется нам более оправданным при возврате экономики к сбалансированным темпам роста. На этой неделе ориентируемся на стабилизацию курса юаня в середине текущего торгового диапазона 10,5-11 рублей", - говорит Попов.
Новости
ru-RU
