На "Рождество с Григорием Лепсом" продают билеты за 1,148 миллиона рублей

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Комплект билетов на декабрьский концерт "Рождество с Григорием Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей, выяснило РИА Новости. "Рождество с Григорием Лепсом" пройдет на площадке Live Арена 21 декабря. По данным корреспондента РИА Новости, комплект билетов стоимостью 1,148 миллиона рублей рассчитан на 41 персону, места располагаются в премиум-боксе. Кроме того, в продаже доступен набор билетов на 40 человек за 320 тысяч рублей. Цены на места за столиками в VIP-зоне варьируются от 40 до 150 тысяч рублей за билет на одного человека. Стартовая цена на билеты составляет 8,5 тысячи рублей - это место на боковой трибуне. Также в продаже есть билеты на трибуны стоимостью от 9,5 до 16 тысяч рублей. а также в премиум-боксы - от 27 до 28 тысяч рублей. Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. в 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.

