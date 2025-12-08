Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь немного дорожает в понедельник утром - 08.12.2025
Медь немного дорожает в понедельник утром
Медь немного дорожает в понедельник утром
Стоимость меди поднимается слабыми темпами в понедельник утром после заметного увеличения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается слабыми темпами в понедельник утром после заметного увеличения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,11%, до 5,468 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущую неделю суммарно котировки металла поднялись на 3,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,49%, до 11 620,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,22%, до 2 897,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,24%, до 3 098 долларов. В центре внимание инвесторов на этой неделе будет предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны 10 декабря. Решения относительно учетной ставки регулятора могут оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос держателей других валют на медь.
08:54 08.12.2025
 
Медь немного дорожает в понедельник утром

Медь слегка дорожает после заметного роста по итогам предыдущей недели

Производство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается слабыми темпами в понедельник утром после заметного увеличения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,11%, до 5,468 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущую неделю суммарно котировки металла поднялись на 3,6%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,49%, до 11 620,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,22%, до 2 897,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,24%, до 3 098 долларов.
В центре внимание инвесторов на этой неделе будет предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны 10 декабря. Решения относительно учетной ставки регулятора могут оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос держателей других валют на медь.
