Медь немного дорожает в понедельник утром

2025-12-08T08:54+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается слабыми темпами в понедельник утром после заметного увеличения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,11%, до 5,468 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущую неделю суммарно котировки металла поднялись на 3,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,49%, до 11 620,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,22%, до 2 897,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,24%, до 3 098 долларов. В центре внимание инвесторов на этой неделе будет предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны 10 декабря. Решения относительно учетной ставки регулятора могут оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос держателей других валют на медь.

