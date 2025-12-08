Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведчук назвал Украину страной-банкротом - 08.12.2025
Медведчук назвал Украину страной-банкротом
Медведчук назвал Украину страной-банкротом - 08.12.2025
Медведчук назвал Украину страной-банкротом
Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу... | 08.12.2025
2025-12-08T11:08+0300
2025-12-08T11:08+0300
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина Зеленского представляет из себя страну-банкрота, доведенную до нищеты преступными коррупционерами и криминальными руководителями. Все разговоры о том, что Европа поднимет ее экономику, что из страны сделают "флагман свободного мира" — бред сивой кобылы для умственно отсталых людей", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, к концу 2025 года Украина обанкротилась, процесс экономического краха продолжается. Он отметил, что на 2026 год Киев планирует заимствовать 54,7 миллиарда долларов, которые покрывают всего 53% расходов страны. Таким образом в бюджет заложены деньги, которые неоткуда взять, вся надежда на "доброго европейского дядю". "Абсолютно безграмотное, коррумпированное, да и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику. Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, накануне де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны", - пишет Медведчук. По его словам, Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины. Он убежден, что Украина уже "не может рассчитывать на западную помощь, она иссякает". "Страна в экономическом плане заканчивает 2025 год с весьма негативными показателями и тенденциями… Страна находится в состоянии реального, хоть и не объявленного дефолта", - добавил Медведчук. Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
11:08 08.12.2025
 
Медведчук назвал Украину страной-банкротом

Медведчук: бюджет на 2026 год заложил основу экономического краха Украины

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина Зеленского представляет из себя страну-банкрота, доведенную до нищеты преступными коррупционерами и криминальными руководителями. Все разговоры о том, что Европа поднимет ее экономику, что из страны сделают "флагман свободного мира" — бред сивой кобылы для умственно отсталых людей", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, к концу 2025 года Украина обанкротилась, процесс экономического краха продолжается. Он отметил, что на 2026 год Киев планирует заимствовать 54,7 миллиарда долларов, которые покрывают всего 53% расходов страны. Таким образом в бюджет заложены деньги, которые неоткуда взять, вся надежда на "доброго европейского дядю".
"Абсолютно безграмотное, коррумпированное, да и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику. Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, накануне де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны", - пишет Медведчук.
По его словам, Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины. Он убежден, что Украина уже "не может рассчитывать на западную помощь, она иссякает".
"Страна в экономическом плане заканчивает 2025 год с весьма негативными показателями и тенденциями… Страна находится в состоянии реального, хоть и не объявленного дефолта", - добавил Медведчук.
Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
