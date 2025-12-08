"Мегафон" получит 1,5 тысячи базовых станций adro

https://1prime.ru/20251208/megafon-865305384.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский оператор связи "Мегафон" получит 1,5 тысячи базовых станций разработчика Yadro, которые поддерживают стандарты 2G и 4G, а также готовы к работе на сетях 5G в будущем, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. "Мегафон" получит 1500 базовых станций российского производителя Yadro. Телеком-оборудование в рамках контракта оператору поставит российский производитель Yadro (входит в "ИКС Холдинг"). В случае успешного прохождения полевых испытаний базовые станции будут введены в эксплуатацию на сети оператора", - сообщили в компании. Отмечается, что поставка оборудования пройдет в два этапа. В рамках каждого из них оператор получит по 750 базовых станций BTS8100, а также систему управления сетью, контроллеры и другие необходимые комплектующие. Базовые станции поддерживают стандарты GSM (2G) и LTE (4G). "При этом архитектура оборудования изначально готова к полному развертыванию сети 5G в будущем", - заверили в компании. Базовая станция Yadro BTS8100 - это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части. "Мы планируем провести комплексную проверку базовых станций в различных сценариях, чтобы убедиться в их адаптивности к реальным условиям эксплуатации и масштабируемости под наши задачи", - отметил директор стратегического планирования инфраструктуры оператора связи Андрей Константинов. В мае 2023 года гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Билайн" и "Мегафон". В июне текущего года разработчик сообщил, что Yadro в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных контрактов.

