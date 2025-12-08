https://1prime.ru/20251208/minfin--865325209.html

Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на нацпроекты

Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на нацпроекты - 08.12.2025

Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от... | 08.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от плана на 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2025 года – составило 5 077,4 млрд рублей или 84,7 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 декабря лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" - 91,7%; "Молодежь и дети" - 89,2%; "Эффективная и конкурентная экономика" - 87,8%; "Семья" - 86%; "Продолжительная и активная жизнь" - 84,9%, "Инфраструктура для жизни" - 85,6% и "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 85,6%. За ними следуют "Новые технологии сбережения здоровья" - 82,4%; "Туризм и гостеприимство" - 80,4%; "Кадры" - 74%; "Беспилотные авиационные системы" - 70,8%; "Эффективная транспортная система" - 69,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 67,6%, "Экологическое благополучие" - 67,4%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 66,8%; "Новые материалы и химия" - 66,7%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 64,1%; "Средства производства и автоматизации" - 62,9%.

