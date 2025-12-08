СМИ: Минпромторг оценил объем рынка услуг гражданских БАС в России
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ оценивает объем рынка услуг с использованием гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в стране в текущем году на уровне более 26 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замначальника управления беспилотных систем и робототехники министерства Аллу Половченя.
"В 2025 г. объем рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) составил более 26 млрд руб. Такими оценками с "Ведомостями" поделилась заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Минпромторг впервые оценивал потребность гражданского сектора в беспилотных услугах отдельно от подсчетов заказанных аппаратов", - пишет издание.
Газета отмечает, что в текущем году были заказаны услуги с использованием более 5 тысяч дронов. В следующем году рынок услуг с использованием гражданских дронов может вырасти до 8 тысяч, а объем рынка - до 32 миллиардов рублей.
В середине октября в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что государственные компании проявляют высокий уровень заинтересованности в закупке гражданских БАС в следующем году. В 2024 году объем государственного гражданского заказа (ГГЗ) в области беспилотников составил 6,478 миллиарда рублей. Он был реализован в полном объеме. В текущем году объем госзаказа составляет 1,044 миллиарда рублей, и заказчики начали уже активно применять БАС.