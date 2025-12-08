https://1prime.ru/20251208/minpromtorg-865320666.html

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения - 08.12.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T14:38+0300

2025-12-08T14:38+0300

2025-12-08T14:38+0300

экономика

промышленность

россия

бизнес

рф

индонезия

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/77101/10/771011080_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7de3906d5dd02613df84b3fe1356907a.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности республики Агусом Гумиванг Картасасмитой. В ходе переговоров центральной темой было текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества. "После встречи состоялось подписание второго меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и министерством промышленности Республики Индонезии – о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии. Это обеспечит необходимую нормативную базу для развития сотрудничества в обозначенных областях", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251208/udobreniya-865319908.html

рф

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, бизнес, рф, индонезия, антон алиханов, минпромторг