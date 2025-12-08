Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения - 08.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения - 08.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T14:38+0300
2025-12-08T14:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/10/771011080_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7de3906d5dd02613df84b3fe1356907a.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности республики Агусом Гумиванг Картасасмитой. В ходе переговоров центральной темой было текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества. "После встречи состоялось подписание второго меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и министерством промышленности Республики Индонезии – о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии. Это обеспечит необходимую нормативную базу для развития сотрудничества в обозначенных областях", - говорится в сообщении.
промышленность, россия, бизнес, рф, индонезия, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:38 08.12.2025
 
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения

Минпромторг: Россия и Индонезия хотят сотрудничать в области судостроения

© fotolia.com / PictureArtВерфь
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Верфь. Архивное фото
© fotolia.com / PictureArt
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности республики Агусом Гумиванг Картасасмитой. В ходе переговоров центральной темой было текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
"После встречи состоялось подписание второго меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и министерством промышленности Республики Индонезии – о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии. Это обеспечит необходимую нормативную базу для развития сотрудничества в обозначенных областях", - говорится в сообщении.
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений
14:28
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯБизнесРФИНДОНЕЗИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
