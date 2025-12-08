https://1prime.ru/20251208/minpromtorg-865320666.html
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения
2025-12-08T14:38+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности республики Агусом Гумиванг Картасасмитой. В ходе переговоров центральной темой было текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества. "После встречи состоялось подписание второго меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и министерством промышленности Республики Индонезии – о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии. Это обеспечит необходимую нормативную базу для развития сотрудничества в обозначенных областях", - говорится в сообщении.
