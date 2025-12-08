https://1prime.ru/20251208/minpromtorg-865320855.html

В Минпромторге рассказали об экспорте в Индонезию

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия осуществляет в Индонезию поставки минеральных продуктов, продовольственных товаров, продукции химической и металлургической отраслей, рассказали в Минпромторге РФ. "Динамика торгово-экономических связей демонстрирует устойчивый рост – реализуется целый ряд совместных кооперационных и инвестиционных проектов. Россия поставляет в Индонезию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической и металлургической отраслей. В свою очередь, Индонезия экспортирует в Россию востребованную продукцию химической и легкой промышленности, глинозем, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье", - говорится в сообщении ведомства. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Республики Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества стали центром переговоров. Среди перспективных направлений сотрудничества России и Индонезии в ведомстве выделили металлургию, судостроение, безопасное применение хризотила и беспилотные технологии. В Минпромторге РФ добавили, что Россия и Индонезия успешно развивают партнерство в фармацевтике. Так, на индонезийском рынке представлена продукция ведущих российских производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний и детоксикации, а также медицинское оборудование. "Кроме того, идет развитие кооперационных связей – "Московский эндокринный завод" совместно с компанией PT. Sanbe Farma наладил в Индонезии производство препаратов для анестезии. Важным событием стал запуск в Индонезии в 2023 году производства аппаратов ИВЛ российской компании "Тритон-Электроникс", - пояснили в министерстве.

