Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития

2025-12-08T10:59+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Важно, чтобы регионы в полной мере использовали механизм инфраструктурного комплексного развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что для решения задач по инфраструктурному развитию регионов правительством ведется системная работа по реализации мер, направленных на создание для граждан безопасной и комфортной среды, обеспечение современным жильем, повышение доступности социальных услуг и связанности населенных пунктов. "Для реализации таких мероприятий российские субъекты могут использовать финансовые инструменты и делать это на льготных условиях, а также механизм комплексного развития территорий, который прежде всего предполагает обновление городской застройки, модернизацию объектов ЖКХ, расселение из ветхого и аварийного жилфонда", - сказал Мишустин. Глава кабмина добавил, что большинство регионов уже применяет этот механизм. "Важно, чтобы регионы использовали в полной мере. Причем важно здесь координировать эту историю и контролировать работу", - отметил Мишустин.

