Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития - 08.12.2025
Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития
Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития
Важно, чтобы регионы в полной мере использовали механизм инфраструктурного комплексного развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T10:59+0300
2025-12-08T10:59+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/93/841869326_0:156:2855:1762_1920x0_80_0_0_efce155caa053a4e5022f530d214e270.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Важно, чтобы регионы в полной мере использовали механизм инфраструктурного комплексного развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что для решения задач по инфраструктурному развитию регионов правительством ведется системная работа по реализации мер, направленных на создание для граждан безопасной и комфортной среды, обеспечение современным жильем, повышение доступности социальных услуг и связанности населенных пунктов. "Для реализации таких мероприятий российские субъекты могут использовать финансовые инструменты и делать это на льготных условиях, а также механизм комплексного развития территорий, который прежде всего предполагает обновление городской застройки, модернизацию объектов ЖКХ, расселение из ветхого и аварийного жилфонда", - сказал Мишустин. Глава кабмина добавил, что большинство регионов уже применяет этот механизм. "Важно, чтобы регионы использовали в полной мере. Причем важно здесь координировать эту историю и контролировать работу", - отметил Мишустин.
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:59 08.12.2025
 
Мишустин призвал регионы использовать механизм инфраструктурного развития

Мишустин: важно, чтобы регионы использовали механизм инфраструктурного развития

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Премьер-министр РФ М. Мишустин . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Важно, чтобы регионы в полной мере использовали механизм инфраструктурного комплексного развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что для решения задач по инфраструктурному развитию регионов правительством ведется системная работа по реализации мер, направленных на создание для граждан безопасной и комфортной среды, обеспечение современным жильем, повышение доступности социальных услуг и связанности населенных пунктов.
"Для реализации таких мероприятий российские субъекты могут использовать финансовые инструменты и делать это на льготных условиях, а также механизм комплексного развития территорий, который прежде всего предполагает обновление городской застройки, модернизацию объектов ЖКХ, расселение из ветхого и аварийного жилфонда", - сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что большинство регионов уже применяет этот механизм.
"Важно, чтобы регионы использовали в полной мере. Причем важно здесь координировать эту историю и контролировать работу", - отметил Мишустин.
Заголовок открываемого материала