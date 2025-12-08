https://1prime.ru/20251208/mishustin-865332298.html
Мишустин оценил динамику роста экономики России
08.12.2025
Мишустин оценил динамику роста экономики России
Динамика роста российской экономики лучше, чем в ряде европейских стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Динамика роста российской экономики лучше, чем в ряде европейских стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжаем идти вперед, вопреки попыткам сдержать наше развитие. Благодаря реализации ваших, Владимир Владимирович, поручений, принятым решениям, динамика в целом остается положительной, более уверенной, чем в ряде европейских стран", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Мишустин оценил динамику роста экономики России
Мишустин: динамика роста экономики России лучше, чем в ряде европейских стран
"Мы продолжаем идти вперед, вопреки попыткам сдержать наше развитие. Благодаря реализации ваших, Владимир Владимирович, поручений, принятым решениям, динамика в целом остается положительной, более уверенной, чем в ряде европейских стран", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин поручил приступить к реализации структурных изменений в экономике