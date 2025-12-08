https://1prime.ru/20251208/mishustin-865332440.html
Мишустин рассказал о росте ВВП за три года
Мишустин рассказал о росте ВВП за три года - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте ВВП за три года
Рост ВВП РФ за три года приблизится к 10%, несмотря на санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:57+0300
2025-12-08T17:57+0300
2025-12-08T17:57+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ за три года приблизится к 10%, несмотря на санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом за три последних года в условиях беспрецедентного санкционного давления прирост ВВП приблизится к 10%", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://1prime.ru/20251208/putin--865331816.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте ВВП за три года
Мишустин: рост ВВП приблизится к десяти процентам, несмотря на санкции