Мишустин оценил объемы промышленного экспорта

Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам девяти месяцев увеличился на 18%. Но здесь назову главные локомотивы - это машиностроение, химическая индустрия и металлургия", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

