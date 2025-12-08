https://1prime.ru/20251208/mishustin-865332584.html
Мишустин оценил объемы промышленного экспорта
Мишустин оценил объемы промышленного экспорта
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам девяти месяцев увеличился на 18%. Но здесь назову главные локомотивы - это машиностроение, химическая индустрия и металлургия", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
