Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/mosgaz--865323759.html
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит
Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:44+0300
2025-12-08T15:44+0300
газ
россия
москва
мосгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичном комплексе городского хозяйства рассказали о самых частых нарушениях, которые горожане допускают при использовании газовых плит. Специалисты АО "Мосгаз" ежегодно проводят техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных систем в жилых домах. Забота о безопасности оборудования в домах москвичей является одной из приоритетных задач для столичного газового хозяйства... Специалисты рекомендуют не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что часто при техническом обслуживании специалисты обнаруживают препятствия естественному воздухообмену в газифицированном помещении. Это могут быть вытяжки или принудительные вентиляторы в газовом канале, а также полное перекрытие отверстий. По правилам безопасности вентиляционный канал необходимо держать открытым и в нем должна присутствовать тяга. "Согласно пункту 4.2.4 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 № 758, нельзя вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных систем. Устранить такие нарушения можно самостоятельно, без привлечения специалистов", - уточняется в сообщении. Более того, согласно пункту 4.2.9 норматива нельзя застраивать газопровод стенами или панелями, а также замуровывать и закрывать кафельной плиткой. Газопровод и дымовыводящие трубы от газовых водонагревателей должны быть доступны для осмотра и технического обслуживания. При необходимости жители обязаны убрать все элементы, которые мешают обслуживать газовое оборудование. "Для стабильной работы газового оборудования необходимо соблюдать правила его использования, указанные в паспорте. В документе также прописан срок эксплуатации прибора, в среднем он составляет от 10 до 12 лет. После завершения этого периода нужно установить новую плиту или водонагреватель. Для этого жители могут обратиться в службу сервиса АО "Мосгаз" по телефону: +7 800 700⁠-71⁠-04 или онлайн на официальном сайте www.mos-gaz.ru и оставить заявку на выезд мастера", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251011/mosgaz-863409641.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3e35d4d2aa63bd3b2aa35c044f380b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, москва, мосгаз
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгаз
15:44 08.12.2025
 
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит

Мосгаза советует не перекрывать вентиляционные отверстия и вовремя менять приборы

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
Газовая плита. Архивное фото
© Unsplash/Myko M
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столичном комплексе городского хозяйства рассказали о самых частых нарушениях, которые горожане допускают при использовании газовых плит. Специалисты АО "Мосгаз" ежегодно проводят техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных систем в жилых домах. Забота о безопасности оборудования в домах москвичей является одной из приоритетных задач для столичного газового хозяйства... Специалисты рекомендуют не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часто при техническом обслуживании специалисты обнаруживают препятствия естественному воздухообмену в газифицированном помещении. Это могут быть вытяжки или принудительные вентиляторы в газовом канале, а также полное перекрытие отверстий. По правилам безопасности вентиляционный канал необходимо держать открытым и в нем должна присутствовать тяга.
"Согласно пункту 4.2.4 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 № 758, нельзя вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных систем. Устранить такие нарушения можно самостоятельно, без привлечения специалистов", - уточняется в сообщении.
Более того, согласно пункту 4.2.9 норматива нельзя застраивать газопровод стенами или панелями, а также замуровывать и закрывать кафельной плиткой. Газопровод и дымовыводящие трубы от газовых водонагревателей должны быть доступны для осмотра и технического обслуживания. При необходимости жители обязаны убрать все элементы, которые мешают обслуживать газовое оборудование.
"Для стабильной работы газового оборудования необходимо соблюдать правила его использования, указанные в паспорте. В документе также прописан срок эксплуатации прибора, в среднем он составляет от 10 до 12 лет. После завершения этого периода нужно установить новую плиту или водонагреватель. Для этого жители могут обратиться в службу сервиса АО "Мосгаз" по телефону: +7 800 700⁠-71⁠-04 или онлайн на официальном сайте www.mos-gaz.ru и оставить заявку на выезд мастера", - говорится в сообщении.
Работник Мосгаза - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея
11 октября, 13:19
 
ГазРОССИЯМОСКВАМосгаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала