Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит

Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичном комплексе городского хозяйства рассказали о самых частых нарушениях, которые горожане допускают при использовании газовых плит. Специалисты АО "Мосгаз" ежегодно проводят техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных систем в жилых домах. Забота о безопасности оборудования в домах москвичей является одной из приоритетных задач для столичного газового хозяйства... Специалисты рекомендуют не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что часто при техническом обслуживании специалисты обнаруживают препятствия естественному воздухообмену в газифицированном помещении. Это могут быть вытяжки или принудительные вентиляторы в газовом канале, а также полное перекрытие отверстий. По правилам безопасности вентиляционный канал необходимо держать открытым и в нем должна присутствовать тяга. "Согласно пункту 4.2.4 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 № 758, нельзя вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных систем. Устранить такие нарушения можно самостоятельно, без привлечения специалистов", - уточняется в сообщении. Более того, согласно пункту 4.2.9 норматива нельзя застраивать газопровод стенами или панелями, а также замуровывать и закрывать кафельной плиткой. Газопровод и дымовыводящие трубы от газовых водонагревателей должны быть доступны для осмотра и технического обслуживания. При необходимости жители обязаны убрать все элементы, которые мешают обслуживать газовое оборудование. "Для стабильной работы газового оборудования необходимо соблюдать правила его использования, указанные в паспорте. В документе также прописан срок эксплуатации прибора, в среднем он составляет от 10 до 12 лет. После завершения этого периода нужно установить новую плиту или водонагреватель. Для этого жители могут обратиться в службу сервиса АО "Мосгаз" по телефону: +7 800 700⁠-71⁠-04 или онлайн на официальном сайте www.mos-gaz.ru и оставить заявку на выезд мастера", - говорится в сообщении.

