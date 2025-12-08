https://1prime.ru/20251208/mvd-865308727.html

МВД рассказало о способах мошенничества на "Госуслугах"

МВД рассказало о способах мошенничества на "Госуслугах"

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС могут мошенники, если получат доступ к аккаунту на "Госуслугах", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле, в большинстве случаев это просто уловка - но, если доступ к аккаунту всё же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаём - подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита", - говорится в сообщении. Кроме того, как отмечают в ведомстве, злоумышленники могут оформить электронную сим-карту и использовать ее для других мошеннических схем, продать информацию - адрес, СНИЛС, данные паспорта и других документов, номера счетов, манипулировать личной информацией в других мошеннических схемах, а также войти в личный кабинет на сайте ФНС, оформить налоговый вычет и указать свой банковский счёт для получения налогового вычета. "Поэтому важно никогда не сообщать коды из SMS или приложений, даже если "вас взломали" или "нужно срочно защитить аккаунт". Не подтверждайте никакие действия под давлением, не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не сообщайте персональные данные по телефону", - заключили в ведомстве.

