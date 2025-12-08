Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам - 08.12.2025
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы... | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин выступят с докладами на заседании совета по нацпроектам, которое проведет президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На мероприятии ожидается большое выступление президента Путина. Также о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач в своем докладе расскажет председатель правительства Мишустин. О планах структурных изменений в российской экономике до 2030 года расскажет вице-премьер Новак. О плане действий по обелению экономики будет докладывать Антон Силуанов, министр финансов. И также будут отдельные выступления Собянина, мэра Москвы, и он же председатель комиссии госсовета по направлению государственного муниципального управления. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, тоже выступит. И выступит от Народного фронта Михаил Кузнецов. Традиционно также состоится обмен мнениями", - сказал Песков журналистам.
13:51 08.12.2025
 
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам

© РИА Новости . Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин выступят с докладами на заседании совета по нацпроектам, которое проведет президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На мероприятии ожидается большое выступление президента Путина. Также о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач в своем докладе расскажет председатель правительства Мишустин. О планах структурных изменений в российской экономике до 2030 года расскажет вице-премьер Новак. О плане действий по обелению экономики будет докладывать Антон Силуанов, министр финансов. И также будут отдельные выступления Собянина, мэра Москвы, и он же председатель комиссии госсовета по направлению государственного муниципального управления. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, тоже выступит. И выступит от Народного фронта Михаил Кузнецов. Традиционно также состоится обмен мнениями", - сказал Песков журналистам.
