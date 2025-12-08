https://1prime.ru/20251208/natsproekt-865318154.html
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T13:51+0300
2025-12-08T13:51+0300
2025-12-08T13:51+0300
экономика
россия
рф
москва
михаил мишустин
александр новак
антон силуанов
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин выступят с докладами на заседании совета по нацпроектам, которое проведет президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На мероприятии ожидается большое выступление президента Путина. Также о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач в своем докладе расскажет председатель правительства Мишустин. О планах структурных изменений в российской экономике до 2030 года расскажет вице-премьер Новак. О плане действий по обелению экономики будет докладывать Антон Силуанов, министр финансов. И также будут отдельные выступления Собянина, мэра Москвы, и он же председатель комиссии госсовета по направлению государственного муниципального управления. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, тоже выступит. И выступит от Народного фронта Михаил Кузнецов. Традиционно также состоится обмен мнениями", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251208/putin--865317609.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, михаил мишустин, александр новак, антон силуанов, вэб
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Александр Новак, Антон Силуанов, ВЭБ
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Мишустин, Новак и Силуанов выступят с докладами на заседании по нацпроектам