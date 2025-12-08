Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов - 08.12.2025
В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов
В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов
В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T04:52+0300
2025-12-08T04:52+0300
общество
швеция
мария захарова
мид рф
стокгольм
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/31/841383120_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_ef6c1129c81dd179b8657ef734069fdf.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald."По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках", — указывается в сообщении.Как отмечается в статье, именно шведская полиция выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма оспорить это решение не принесли результатов.&quot;В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским &quot;Северным движением сопротивления&quot;. Муниципалитет Сейлема (район Стокгольма. — Прим. ред.) обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ&quot;, — уточняет СМИ.В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала надругательство над памятью жертв фашизма и назвала недопустимой толерантность Европы к возрождению нацистской идеологии на ее территории.
швеция
стокгольм
европа
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество, швеция, мария захарова, мид рф, стокгольм, европа
Общество , ШВЕЦИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, СТОКГОЛЬМ, ЕВРОПА
04:52 08.12.2025
 
В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов

В Швеции согласовали неонацистский марш впервые за 15 лет

© Unsplash/Jon FlobrantСтокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция. Архивное фото
© Unsplash/Jon Flobrant
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald.
"По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках", — указывается в сообщении.
Как отмечается в статье, именно шведская полиция выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма оспорить это решение не принесли результатов.

"В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским "Северным движением сопротивления". Муниципалитет Сейлема (район Стокгольма. — Прим. ред.) обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ", — уточняет СМИ.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала надругательство над памятью жертв фашизма и назвала недопустимой толерантность Европы к возрождению нацистской идеологии на ее территории.
ОбществоШВЕЦИЯМария ЗахароваМИД РФСТОКГОЛЬМЕВРОПА
 
 
