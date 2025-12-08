https://1prime.ru/20251208/neonatsizm-865305957.html

В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов

В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов - 08.12.2025, ПРАЙМ

В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов

В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T04:52+0300

2025-12-08T04:52+0300

2025-12-08T04:52+0300

общество

швеция

мария захарова

мид рф

стокгольм

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/31/841383120_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_ef6c1129c81dd179b8657ef734069fdf.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald."По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках", — указывается в сообщении.Как отмечается в статье, именно шведская полиция выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма оспорить это решение не принесли результатов."В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским "Северным движением сопротивления". Муниципалитет Сейлема (район Стокгольма. — Прим. ред.) обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ", — уточняет СМИ.В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала надругательство над памятью жертв фашизма и назвала недопустимой толерантность Европы к возрождению нацистской идеологии на ее территории.

https://1prime.ru/20250705/neonatsizm-859208948.html

https://1prime.ru/20241005/evropa-852009479.html

швеция

стокгольм

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , швеция, мария захарова, мид рф, стокгольм, европа