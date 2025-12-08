В Швеции впервые за годы одобрили марш неонацистов
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В субботу в Швеции впервые за последние 15 лет состоялся неонацистский марш, организованный ультраправыми объединениями, сообщает местный портал Sweden Herald.
"По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках", — указывается в сообщении.
Как отмечается в статье, именно шведская полиция выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма оспорить это решение не принесли результатов.
"В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским "Северным движением сопротивления". Муниципалитет Сейлема (район Стокгольма. — Прим. ред.) обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ", — уточняет СМИ.
В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала надругательство над памятью жертв фашизма и назвала недопустимой толерантность Европы к возрождению нацистской идеологии на ее территории.